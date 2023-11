LE. Sporting quer voltar a ganhar

Os "leões" empataram 1-1 com o campeão polaco na ronda anterior, num jogo em que atuaram desde os oito minutos em inferioridade numérica, devido à expulsão do avançado sueco Viktor Gyökeres, melhor marcador da equipa nesta época, com 11 golos, e a grande baixa para o embate de hoje.O Sporting já tinha perdido na receção à Atalanta, por 2-1, depois de se ter imposto na estreia, pela mesma margem, no reduto dos austríacos do Sturm Graz, com os quais se mantém em igualdade na classificação, a três pontos da liderança, ocupada pelos italianos, e com três de vantagem sobre os polacos, últimos colocados.





A rotação do plantel para este jogo parece garantida, mas resta saber até que nível, até porque Rúben Amorim já nos habituou a surpresas nesse aspeto.





Adán fica na baliza, Gonçalo Inácio e St.Juste são fortes hipóteses para se juntar a Coates e as alas devem pertencer a Matheus Reis e ao jovem Fresneda. Com Gyokeres castigado, a frente pertencerá a Paulinho, provavelmente acompanhado de Trincão e Pote, enquanto o miolo é a principal dúvida. Hjulmand ou Essugo para se juntar a Bragança.





Rúben Amorim pede concentração





Rúben Amorim, técnico do Sporting, realizou a conferência de imprensa de antevisão à partida e abordou a importância da partida nas contas do grupo, lembrando o empate na Polónia. "Um resultado negativo muda sempre as coisas. Na primeira parte mesmo a jogar com menos um, criámos oportunidades e não deixámos o Raków criar grandes oportunidades. Na segunda, notei que a equipa já não tinha capacidade de chegar à frente e tentámos mudar. Foi muito difícil para nós, porque eles também foram muito inteligentes a mudar as peças e os pés dos laterais, com muita gente alta na frente, o que também nos criou dificuldades", disse.





"A principal coisa que quero é a mesma entrega, a mesma concentração, mas com 11 jogadores, e isso faz toda a diferença. Sabemos que é muito importante para o grupo, não só para o primeiro lugar, como também para a passagem, e esse tem de ser o nosso foco. Queremos o primeiro lugar enquanto for possível, mas queremos continuar na Europa, e este é um jogo crucial. Não há como escondê-lo. Temos de vencer o jogo e é isso que vamos tentar fazer", completou.





RKS Raków aposta na continuidade







Do outro lado, temos um RKS Raków desesperado por pontos nesta Liga Europa, sabendo que entra para este jogo praticamente no tudo ou nada, e isso pode influenciar ainda mais a sua abordagem já bastante radical a nível ofensivo e de construção - recorde como jogam os polacos. De resto, os comandados de David Szwarga parecem estar mais regulares nesta fase da época, agora que estão com menos lesões, e chegam mais motivados a Alvalade.





No que toca às escolhas do Raków, a estabilidade tem sido frequente, pelo menos sempre que as lesões o permitem, e espera-se algo semelhante ao que se viu no jogo da 1.ª volta, com Kochergin a regressar ao miolo e algumas dúvidas na defesa, onde Arsenic tem sido baixa. No ataque, Yeboah e Crnac prometem ser dor de cabeça, tanto na transição, como nas bolas paradas.





O jogo entre Sporting e Rakow realiza-se no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com início às 20h00 – à mesma hora em que Atalanta e Sturm Graz se começam a defrontar, em Bérgamo -, e será dirigido pelo árbitro albanês Enea Jorgji.