"Leão" Douglas revela ter acusado "doping"

01 Fev, 2018

"É com enorme mágoa que informo que, num controlo `anti-doping` realizado em finais de abril do ano passado, acusei positivo. Em consciência, não tomei nenhuma substância dopante com o objetivo de melhorar artificialmente o meu rendimento desportivo. Não tinha conhecimento de que o remédio que ingeri -- um diurético -- continha uma substância proibida pelo WADA (Agência Mundial Antidoping)", escreveu o defesa central, confessando que agiu ingenuamente e que não informou o departamento médico do clube.

Por essa razão, o jogador pediu desculpa ao Sporting, aos colegas, à equipa técnica, à direção e aos adeptos por ter cometido o que considera ter sido um erro involuntário.

"Nunca foi minha intenção, repito, adulterar a verdade desportiva. Assumo o meu erro e por ele peço as mais sinceras desculpas", escreveu o jogador `canarinho`.

Douglas não cumpre um jogo oficial pelos leões desde 4 de janeiro de 2017, quando o Sporting foi derrotado pelo Vitória de Setúbal, no estádio do Bonfim, em jogo para a Taça da Liga.

O central, de 29 anos, foi contratado no verão de 2016 ao Trabzonspor, da Turquia, por um milhão de euros, a pedido de Jorge Jesus, que já o tinha querido contratar um ano antes, quando este alinhava pelo Dínamo Moscovo, mas só foi utilizado em sete partidas pela equipa principal do Sporting.