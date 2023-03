"Leão" superou oito de 11 eliminatórias com clubes ingleses

Os "gunners", há mais de 50 anos, em 1969/70, foram precisamente uma das equipas que eliminou os "leões", também afastados pelo Newcastle, em 1968/69, e, mais recentemente, na época passada, pelo Manchester City.A formação leonina não tem, porém, saldo negativo com Newcastle e City, que afastou em 2004/05 e 2011/12, respetivamente, faltando nivelá-lo apenas com o Arsenal, que só tinha reencontrado na fase de grupos da Liga Europa 2018/19.Na primeira ocasião face aos londrinos, em 1969/70, a eliminatória começou em Alvalade, onde o Arsenal conseguiu um empate a zero, num jogo em que o guarda-redes Geoff Barnett foi a figura, nomeadamente ao parar um penálti de Fernando Peres.Depois, em Highbury Park, os ingleses impuseram-se por claros 3-0, com um tento de John Redford, aos 20 minutos, e dois de George Graham, aos 43 e 53. Os "gunners" viriam a conquistar o troféu, na final com o Anderlecht (1-3 fora e 3-0 em casa).Há quatro épocas, na fase de grupos da Liga Europa, os dois conjuntos voltaram a encontrar-se, em dois jogos que só renderam um golo, o que valeu ao Arsenal a vitória em Alvalade por 1-0, obra de Danny Welbeck, aos 77 minutos.O Arsenal é, assim, a única equipa inglesa que já eliminou e nunca caiu perante os "leões", que têm saldo "nulo" com Newcastle e Manchester City e positivo com o restante contingente.Na sua história, o Sporting também fez "tombar" Manchester United (1963/64), Sunderland (1973/74), Southampton (1981/82), Middlesbrough (2004/05), Bolton (2007/08) e Everton (2009/10), nos únicos confrontos a eliminar com esses conjuntos.O encontro entre o Sporting e o Arsenal, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, realiza-se esta quinta-feira, às 17h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.