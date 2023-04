“Leões” somam cinco vitórias em casa com italianos

Depois do desaire em Turim por 1-0, na primeira mão dos quartos de final, o conjunto de Rúben Amorim está obrigado a ganhar o segundo jogo, em Alvalade, sendo que qualquer vitória tangencial levará a eliminatória para prolongamento.Para resolver nos 90 minutos, os "leões" têm que replicar o que só conseguiram duas vezes, no primeiro jogo caseiro de sempre face a italianos, com a Atalanta (3-1), em 1963/64, e perante o Bolonha (2-0), em 1990/91.Em 1963/64, e depois de uma derrota em Bérgamo por 2-0, na primeira eliminatória da Taça das Taças, o Sporting venceu em casa por 3-1, com tentos de Figueiredo (cinco minutos), Mascarenhas (63) e Bé (76), contra um de Christensen (17).Como então, a exemplo do que acontece agora, os golos fora não desempatavam, a eliminatória resolveu-se num terceiro jogo, em Barcelona, onde os verde e brancos também triunfaram por 3-1, após prolongamento, dando o primeiro passo rumo à vitória na prova.Quase três décadas depois, em 1990/91, o Sporting voltou a impor-se em casa a um conjunto italiano por dois golos, desta vez ao Bolonha, que os anfitriões bateram por 2-0, depois do empate 1-1 fora, na primeira mão dos "quartos" da Taça UEFA.Jorge Cadete, aos 20 minutos, e Fernando Gomes, aos 80, de grande penalidade, selaram o apuramento do "onze" do brasileiro Marinho Peres, que, nas "meias", seria afastado por outra equipa italiana, o Inter Milão.Além dos dois triunfos por dois golos, o conjunto leonino tem mais três pela margem mínima, que agora forçariam um prolongamento, frente a Fiorentina (2-1, em 1967/68), Inter Milão (1-0, em 2006/07) e Lazio (2-1, em 2011/12).Lourenço e um penálti de Peres selaram o triunfo face ao conjunto de Florença, onde o Sporting se qualificou para a terceira ronda da Taça das Cidades com Feira com uma igualdade a um golo, na segunda mão da segunda eliminatória.Em jogos de fases de grupos, Caneira derrotou o Inter Milão, na "Champions", e Van Wolfswinkel e Insúa superaram a Lazio, pela qual faturou o alemão Miroslav Klose - melhor marcador da história dos mundiais de futebol -, na Liga Europa.A 16.ª receção do Sporting a um conjunto italiano e 11.ª visita da Juventus a solo luso, para a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, está marcada para quinta-feira, pelas 20h00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.