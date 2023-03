"Leões" somam duas vitórias e quatro empates em Inglaterra

Os "gunners" foram precisamente um dos últimos clubes com os quais os "leões" jogaram em solo inglês, conseguindo um empate a zero, na fase de grupos da Liga Europa de 2018/19, que agora forçaria um prolongamento nos "oitavos" da mesma competição, face ao empate a dois em Alvalade, na semana passada.



Após a visita de há três anos ao Emirates, o Sporting só conta mais um jogo em solo inglês, tendo conseguido outro "nulo", desta vez com o Manchester City, nos oitavos de final da Liga dos Campeões de 2021/22, mas após um 0-5 caseiro.



No seu percurso europeu, os "leões" somaram ainda empates nos redutos do Newcastle (1-1), na fase de grupos da Taça UEFA de 2004/05, rumo à final, e do Bolton (1-1), na primeira mão dos oitavos de final da Taça UEFA de 2007/08.



Melhor do que as quatro igualdades, que valeriam agora acesso a um prolongamento, o Sporting tem duas vitórias, a mais robusta das quais em 1981/82, época em que, na primeira mão da segunda eliminatória da Taça UEFA, ganhou por 4-2 em Southampton.



O outro triunfo dos "leões" em solo inglês foi conseguido em 2004/05, face ao Middlesbrough (3-2), na primeira mão dos "oitavos" da Taça UEFA, rumo à final que se disputou já no atual Estádio José Alvalade.



O Sporting tem, assim, seis resultados que não o eliminam nos 90 minutos, ao contrário dos nove desaires.



Entre estes, destaque para o tangencial 3-2 face ao Manchester City, que, em 2011/12, valeu o apuramento para os quartos de final da Liga Europa, já que o "onze" de Ricardo Sá Pinto tinha triunfado em casa por 1-0.



No Etihad, em 15 de março de 2012, o chileno Matías Fernández 33 minutos) e o neerlandês Ricky van Wolfswinkel (40) colocaram os "leões" a vencer por 2-0, com o argentino Sergio Agüero (60 e 82) e o italiano Mario Balotelli (75, de penálti) a selarem a reviravolta, que não "anulou" o calcanhar de Xandão em Alvalade.



Os "leões" perderam ainda com Manchester United (1963/64 e 2007/08), Newcastle (1968/69 e 2004/05), Arsenal (1969/70), Sunderland (1973/74), Everton (2009/10) e Chelsea (2014/15).



O 16.ª encontro do Sporting no reduto de um clube inglês, neste caso o Arsenal, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa em futebol, realiza-se na quinta-feira, no estádio Emirates, em Londres, a partir das 20h00.