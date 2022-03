Liga dos Campeões. Sporting treinou ainda sem Palhinha, Daniel Bragança e Pedro Gonçalves

Palhinha (mialgia no adutor direito), Pedro Gonçalves (lesão muscular na coxa esquerda) e Daniel Bragança (entorse no tornozelo esquerdo) continuam, assim, de fora, numa sessão de treino em que Rúben Amorim chamou vários jogadores da formação.



À semelhança da anterior sessão, o treinador contou com atletas dos escalões mais jovens, no caso o guarda-redes Francisco Silva e o avançado Rodrigo Ribeiro, ambos de 16 anos, e ainda o médio Renato Veiga e o defesa Etienne Catena.



Na terça-feira, a equipa segue viagem de manhã para Manchester, onde Rúben Amorim, juntamente com um jogador, dará a habitual conferência de imprensa de antevisão do jogo, às 18h15, ainda antes da equipa efetuar o treino de adaptação ao relvado (19h00) no estádio dos ‘citizens’.



O jogo entre o Sporting e o Manchester City, na qual alinham os portugueses Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias, que está lesionado, realiza-se na quarta-feira (20h00) e corresponde à segunda mão dos oitavos de final da ‘Champions’.



Na primeira mão, que se realizou no Estádio José Alvalade, o Sporting perdeu por 5-0.