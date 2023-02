Liga Europa. Ivan Kruzliak arbitra o Midtjylland-Sporting

Kruzliak, de 38 anos e árbitro internacional desde 2011, contará com os seus compatriotas Branislav Hancko e Jan Pozor como assistentes, enquanto no videoárbitro (VAR) estará o polaco Bartosz Frankowski.O Sporting defronta o Midtjylland às 17h45 (horas de Lisboa) de quinta-feira, na Arena Herning, na Dinamarca, uma semana depois de ter empatado 1-1 no jogo da primeira mão, no Estádio José Alvalade.Os dinamarqueses marcaram primeiro, por Emam Ashour, aos 77 minutos, mas o capitão Sebastián Coates resgatou um empate para os "leões" já nos descontos, aos 90+4.O Sporting, que foi terceiro na fase de grupos da Liga dos Campeões e, por isso, relegado para a segunda competição da UEFA, tenta um lugar nos oitavos de final da competição, onde já se encontram as equipas apuradas diretamente como vencedoras da fase de grupos da Liga Europa.