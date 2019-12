Liga Europa. Sporting perde na Áustria e fica em segundo lugar do grupo

Numa partida em que se decidia o primeiro lugar do grupo D da Liga Europa, o Sporting apresentou algumas alterações no onze inicial na Áustria. Camacho, titular, foi o primeiro a tentar dar sinal de perigo com um remate que saiu à figura de Schlager.





O LASK começou a ameaçar a área de Renan Ribeiro e Frieser tentou o pontapé acrobático sem sucesso. Pouco depois, Trauner subiu mais alto que os defesas do Sporting e cabeceou para o primeiro golo da noite. Canto batido por Michorl e o central saltou e bateu o guardião dos Leões.





A equipa de Silas teve uma tentativa tímida por parte de Eduardo que terminou num cruzamento para fora e Jesé teve oportunidade de rematar na área. A defesa do LASK limpou o lance antes de o avançado espanhol conseguir rematar.





Aos 34 minutos, um cruzamento para a área do Sporting terminou com um penálti. Renan Ribeiro cometeu grande penalidade sobre João Klauss e foi expulso. Maximiano entrou mas não foi capaz de parar o remate do ponta-de-lança brasileiro que fez o 2-0 para os austríacos.





Até ao fim da primeira parte, João Klauss esteve perto de bisar com um cabeceamento que passou por cima. Maximiano, apanhado em contrapé, viu o esférico sair das quatro linhas.







Na segunda metade, Silas colocou Doumbia em campo em detrimento de Jesé Rodríguez e o LASK continuou a circundar a área do Sporting. Wiesinger esteve perto do 3-0 com um remate à entrada da área que Maximiano defendeu.





Potzmann tentou a sorte de meia distância mas o remate saiu ao lado. Aos 63 minutos, o Sporting deu o primeiro grande sinal de perigo em todo o jogo. Pedro Mendes, já no meio-campo austríaco, trabalhou bem e solicitou Rafael Camacho que se isolou perante Schlager. O jogador leonino contornou o guardião e sem ângulo rematou para fora.







Aos 70 minutos, Luís Maximiano fez a defesa da noite. Canto batido pelo LASK Linz para a entrada da área, Ranftl remate de primeira e a bomba do jogador da casa permite a Max voar para uma grande defesa. Aos 82 minutos, Raguz viu o terceiro golo dos austríacos a ser anulado por fora-de-jogo.





O mesmo jogador, aos 86 minutos, trabalhou bem na grande área sportinguista e obrigou Maximiano a uma apertada e grande defesa. Algo que voltoua suceder nos descontos. A segundos do fim, Raguz marcou o terceiro golo do LASK.







Com este resultado, o Sporting CP fica no segundo lugar do grupo D, atrás do LASK Linz.