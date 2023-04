Liga Europa. Sporting tenta “tombar” Juventus

Em Turim, na semana transata, os "leões" tiveram mais e melhores oportunidades, mais tempo a bola, mais remates, mais livres, mais cantos, mais "tudo", mas acabaram derrotados por 1-0 e partem, assim, em desvantagem para o jogo de Alvalade.O erro do guarda-redes espanhol Adán, que já não foi o primeiro esta época e esteve na origem do golo do defesa Federico Gatti (73 minutos), foi fatal para as aspirações leoninas.Ainda assim, o conjunto comandado de Rúben Amorim mostrou imensa personalidade no reduto da "velha senhora" e que, mais afinado na pontaria - um problema ao longo da época 2022/23 -, pode eliminar os italianos, como fez ao Arsenal.Para ajudar, o Sporting volta a contar com o médio defensivo uruguaio Ugarte, que falhou a primeira mão por castigo, precisamente pela expulsão no jogo de Londres.No que respeita à Juventus, poderá não ter o guarda-redes internacional Szczesny, que se sentiu mal durante o embate da primeira mão, tendo sido substituído, aos 44 minutos, por Mattia Perin, jogador que só não ingressou no Benfica em 2019 por ter falhado nos testes médicos.Depois do embate da primeira mão, os dois clubes não conseguiram vencer no fim de semana, com o Sporting, novamente perdulário, a ficar-se por um empate (1-1) na receção ao Arouca, com Pedro Gonçalves a marcar um penálti e falhar outro.A Juventus fez ainda pior, ao perder por 1-0 no reduto do Sassuolo.Com estes resultados, o Sporting (quarto na I Liga, com 58 pontos, a sete do terceiro, o Sporting de Braga) e a Juventus (sétima na Serie A, com 44 pontos, a nove do quarto, o AC Milan) ficaram mais longe dos lugares de acesso à ‘Champions’.Ainda assim, a Juventus parte por cima, face ao golo de Gatti, sendo que, na sua história europeia, não perde uma eliminatória iniciada com um triunfo caseiro desde 2009/10, quando foi afastada pelo Fulham.O encontro entre o Sporting e a Juventus, da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa em futebol, realiza-se na quinta-feira, a partir das 20h00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.