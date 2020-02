Liga Europa. Vietto e Acuña regressam aos convocados do Sporting

Vietto regressa após ter cumprido um jogo de suspensão e Acuña está recuperado de um traumatismo no tornozelo, razões pelas quais os dois jogadores falharam o último encontro dos "leões", no sábado, para a I Liga, em casa do Rio Ave (1-1).O avançado espanhol Jesé e o lateral colombiano Borja saem das escolhas por opção técnica, enquanto Francisco Geraldes não está inscrito na UEFA, com o Sporting a fazer inscrever nesta fase da prova o defesa macedónio Ristovski, o médio argentino Battaglia e o avançado esloveno Sporar, todos convocados.Para a receção aos turcos do Basaksehir, da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, o treinador dos "leões" fez regressar também o central Tiago Ilori.O jogo entre Sporting e o Basaksehir tem início marcado para as 17h55, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do inglês Anthony Taylor.: Luís Maximiano e Diogo Sousa.: Ristovski, Luís Neto, Tiago Ilori, Acuña e Coates.: Battaglia, Wendel, Eduardo e Doumbia.

- Avançados: Rafael Camacho, Vietto, Gonzalo Plata, Pedro Mendes, Jovane Cabral, Bolasie e Sporar.