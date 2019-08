Litos já vê um Sporting mais personalizado

A equipa leonina obteve um triunfo categórico e o antigo futebolista viu a sua antiga equipa fazer uma “boa exibição, com mais controlo de jogo e durante mais tempo”.



O ex-médio ala, em declarações ao jornalista José Carlos Lopes, ainda observou que a estreia do reforço Vietto foi positiva e adiantou que o jogador “precisava de um jogo assim” para se impor.



A principal preocupação centra-se no centro do ataque onde Litos não vê uma alternativa a Luiz Phellype.



A concluir o antigo jogador ainda se mostrou preocupado com as movimentações do mercado de transferências e as hipóteses em aberto da equipa vir a perder jogadores como Raphinha e Bruno Fernandes.