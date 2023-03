Lucro demonstra que Sporting "está mais preparado para o futuro", diz Rúben Amorim

"As duas coisas estão ligadas. Obviamente, não temos conseguido fazer uma época ao nível do que pretendíamos, também não foi culpa só das saídas [de jogadores]. Os sportinguistas têm de olhar para o copo meio cheio. O clube está mais estável, tem melhores condições financeiras, está mais preparado para enfrentar o futuro", comentou Rúben Amorim, em conferência de imprensa, em Alcochete.

A Sporting SAD apresentou na terça-feira um resultado líquido de 47,5 milhões de euros no primeiro semestre de 2022/23, cinco vezes superior ao lucro de 9,5 milhões de euros obtido no período homólogo, e alcançou capitais próprios positivos pela primeira vez em cinco anos, no valor de 31,2 milhões de euros, o mais elevado de sempre.

Nesse sentido, apesar de estes resultados assentarem muito na venda de jogadores, Amorim lembrou que, no Sporting, estão "todos do mesmo lado" e assumiu que "nuns anos sofrem uns, outros anos sofrem outros".

"Olhando para os resultados, e não fazendo o trabalho do doutor [Francisco Salgado] Zenha [administrador executivo da SAD], foram muito bons e o [dinheiro da venda] do Porro ainda não entrou, portanto fazemos as contas assim. E da mesma forma que eu vou fazer o meu trabalho, toda a gente no clube vai fazer o seu trabalho, puxar daqui, puxar dali para temos a melhor equipa possível", definiu.

O treinador do Sporting abordou os resultados financeiros da SAD do clube durante a antevisão da visita ao Portimonense, da 23.ª jornada da I Liga de futebol, encontro com início previsto para as 18:00 de sábado, no Portimão Estádio, e arbitragem de Gustavo Correia (AF Porto).

A equipa de Rúben Amorim venceu os últimos dois encontros para o campeonato e, na última jornada, beneficiou das derrotas do FC Porto (2-1 em casa, com o Gil Vicente) e do Sporting de Braga (2-1 fora, com o Vitória de Guimarães) para se aproximar dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

Os `leões` estão, agora, a sete pontos do segundo lugar, ocupado pelo FC Porto, que dá acesso direto à prova `milionária`, e a cinco do terceiro posto, ocupado pelo Sporting de Braga, que qualifica para as pré-eliminatórias da competição.