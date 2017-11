Luís Martins, técnico da equipa B, renova com o Sporting até 2021

Lusa 30 Nov, 2017, 21:13 | Sporting

"O Sporting CP chegou a acordo com Luís Martins para a renovação do contrato até 2021 de treinador da equipa B e de diretor técnico do futebol de formação da Sporting SAD", refere o clube.



Luís Martins assumiu a equipa B dos 'leões' a meio da última época, depois de ter sido adjunto na formação russa do Zenit (2013/14 e 2014/15) e no Tottenham (2012/2013), clubes em que trabalhou com André Villas-Boas.



O treinador, de 54 anos, esteve durante largos anos no Sporting, sempre na formação, antes de treinar o Portimonense e ser também coordenador técnico no Sporting de Braga.



Esta época o Sporting B segue no 11.º lugar, após 14 jornadas.