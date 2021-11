Luís Neto e Porro já treinaram no Sporting, Rúben Vinagre apresenta uma entorse

Os futebolistas Luís Neto e Pedro Porro, recuperados de lesões, já integraram hoje o treino do Sporting, numa sessão em que o treinador Rúben Amorim não pôde contar com Rúben Vinagre, com uma entorse.