Luís Neto sofre fratura na grelha costal com pneumotórax e tem de ficar internado

O futebolista português Luís Neto, defesa do Sporting, sofreu hoje uma fratura na grelha costal com pneumotórax associado, após um choque sofrido no jogo com o Moreirense, e terá de ficar internado alguns dias, informou o clube lisboeta.