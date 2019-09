Luiz Phellype regressou em treino do Sporting antecipado

Lusa Comentários 24 Set, 2019, 15:44 | Sporting

O avançado falhou os últimos três jogos dos `leões`, todos sob o comando do treinador interino Leonel Pontes, após a saída de Marcel Keizer, e sem que a equipa tenha vencido - empate com Boavista (1-1) e derrotas com PSV (3-2) e Famalicão (2-1).

Luiz Phellype disputou o último jogo em 31 de agosto, na derrota em casa com o Rio Ave (3-2), e, dias depois, antes da visita ao Bessa, sofreu uma entorse do tornozelo.

O Sporting treinou após o desaire de segunda-feira com o Famalicão (1-2), que motivou manifestações de desagrado dos adeptos, com muitos assobios e lenços brancos, num momento em que a equipa tem apenas duas vitórias em oito jogos.

A sessão de hoje em Alcochete, de preparação para a primeira jornada da Taça da Liga, na quinta-feira em casa com o Rio Ave, acabou por não se realizar de tarde, como estava previsto, num período com público presente na Academia, tendo em conta o jogo dos sub-23.

Os titulares na derrota com o Famalicão fizeram apenas "trabalho de recuperação", com exceção do guarda-redes Renan Ribeiro, que fez trabalho específico na companhia do também guardião Luís Maximiano.

Fora das opções continuam Ristovski, em tratamento e treino condicionado, e Fernando, que mantém um programa de readaptação ao esforço.

O Sporting volta a treinar na Academia de Alcochete na quarta-feira, às 10:30.

Os `leões`, vencedores da Taça da Liga nas duas últimas edições, iniciam a defesa do troféu em casa com o Rio Ave na quinta-feira, às 20:00, numa fase de grupos em que tem também como adversários no Grupo C o Portimonense e o Gil Vicente.