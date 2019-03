Madeira Rodrigues vê o Sporting a cair no abismo

A situação económica do Sporting é sombria. A SAD divulgou resultados do primeiro semestre, no qual o encargo com empresários subiu sete milhões de euros, a clubes falta pagar 29,9 milhões e muito mais.



Madeira Rodrigues, em declarações ao jornalista Alexandre Afonso, refere-se à presidência de Frederico Varandas como a “cultura da mentira que resulta”.



O ex-candidato enumerou ainda outras das suas preocupações:



- Frederico Varandas e João Benedito (os dois mais votados nas últimas eleições) disseram que não havia problema nenhum com as finanças e é o que se vê;



- O treinador José Peseiro era o homem certo e foi despedido, o recebimento das verbas televisivas da NOS antecipado;



- Sucedem-se os ataques internos a quem critica;



- Alarga-se a distância em relação aos clubes rivais;



- Estão a ser criadas condições para o aparecimento de um novo Bruno de Carvalho;



- O Sporting está dividido;



- Sobra uma equipa de futebol pior do que as anteriores.



Perante este cenário Madeira Rodrigues pergunta: e quando se acabar de vender os jogadores?



A solução para este ex-candidato é uma: a entrada de um investidor poderoso na SAD do Sporting que só poderá ser estrangeiro devido ao poderio financeiro que é preciso ter.