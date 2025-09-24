Mais um adepto do Sporting detido por suspeitas de agressões a apoiantes do FCP

A detenção avançada pela CNN e confirmada à Lusa por fonte ligada à investigação aconteceu quando o suspeito regressava ao país, sendo este o sétimo adepto detido no âmbito desta investigação que ainda decorre.



Esta terça-feira, a Polícia Judiciária anunciou em comunicado a detenção de três adeptos do Sporting e explicou que estes suspeitos fazem parte de um grupo, com idades entre os 20 e os 30 anos, que, “à margem do apoio a um clube desportivo, têm assumido comportamentos de extrema violência física contra elementos de claques de outros clubes”, lê-se no comunicado.



Em causa estão suspeitas dos crimes de de homicídio qualificado na forma tentada, ofensas à integridade física qualificada, incêndio, roubo, detenção de armas proibidas e detenção e uso de artefactos pirotécnicos.



O caso em investigação aconteceu a 10 de junho, quando este grupo, no final de um jogo de hóquei em patins entre o Sporting e o Porto, “abordou violenta e agressivamente um grupo mais restrito de adeptos de uma claque do clube opositor, que se fazia transportar num veículo automóvel parado, momentaneamente, junto a um semáforo na zona do Lumiar”.



Além das agressões, as cinco pessoas que seguiam no carro sofreram queimaduras e precisaram de ser encaminhadas para o hospital.



No dia do ataque, a PSP identificou e deteve três homens, com idades entre os 20 e os 25 anos, suspeitos dos mesmos crimes e que ficaram em prisão preventiva.

