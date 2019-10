Manuel Cajuda agradece a Silas e retribui elogios

Apesar dos elogios a José Mourinho e Jorge Jesus o actual treinador do Sporting, Silas, afirmou que foi Manuel Cajuda a conseguir extrair dele o melhor enquanto jogador.

Na Antena 1, ao jornalista Alexandre Afonso, o treinador disse ficar satisfeito e orgulhoso com as palavras der Silas e lembrou que nessa altura o então jogador chegou à seleção nacional.



Manuel Cajuda disse que se limitou a aproveitar o talento do jogador e a rentabilizá-lo.



Sobre o aparente esquecimento do futebol português em relação a si Manuel Cajuda afirmou que se sente reconhecido por tudo o que conseguiu e que não anda à procura de trabalho.