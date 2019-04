Marcel Keizer diz que Sporting não é só Bruno Fernandes

Lusa Comentários 12 Abr, 2019, 13:52 | Sporting

"O Bruno está num grande momento de forma, tem marcado muitos golos e tem sido muito importante. Mas a equipa tem ajudado, assim como ele ajuda muito. Precisamos de todos nesta reta final", referiu Marcel Keizer, em conferência de imprensa.

Sobre o adversário de sábado, na 29.º jornada do campeonato, o técnico holandês foi esclarecedor ao dizer que quer o Sporting nos lugares cimeiros da classificação, frente a um Desportivo das Aves que luta pela manutenção.

"Eles precisam de conquistar pontos para garantir a permanência. Nós também, mas porque queremos continuar na parte de cima da tabela. Claro que vai ser um jogo difícil", alertou.

Os `leões` têm na Vila das Aves o avançado Mama Baldé emprestado até final da temporada, um extremo que se tem notabilizado, mas que não mereceu muitas palavras por parte de Marcel Keizer.

"Não vou falar de jogadores para a próxima época. É cedo, ainda estamos em abril", explicou.

O treinador realçou ainda que o plantel agora está "melhor, mais fresco e a jogar bom futebol", depois do período entre janeiro e março com muitos encontros.

Para a deslocação à Vila das Aves, Keizer adiantou que Bas Dost e Cristián Borja não vão dar o contributo à equipa, uma vez que continuam a recuperar de lesões, ao contrário do argentino Acuña, que estará nos eleitos.

No sábado, o Sporting, terceiro classificado, com 61 pontos, defronta o Desportivo das Aves, 12.º, com 30, na Vila das Aves, pelas 20h30, num encontro que referente à 29.ª jornada do campeonato.