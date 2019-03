Marcel Keizer otimista para os próximos jogos do Sporting

Sobre o futuro imediato e o jogo da 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal frente ao Benfica, na próxima quarta-feira (20h45), admitiu: “Vai ser "tarefa difícil".



A propósito da forma como poderá eliminar o “eterno rival” considerou: "Com muita energia e pressão, sabemos que precisamos de marcar um golo. É, obviamente, melhor começar com um 1-2 do que com um 0-2. Penso que o 1-2 nos dá muitas oportunidades, sabemos que com um golo chegamos à final. Se o jogo for mais aberto vamos precisar de mais golos, mas é algo que vamos ver durante o encontro. Conhecemos o adversário e o adversário conhece-nos, não há segredos. Tudo depende da frescura das duas equipas, visto que ambas têm jogadores internacionais. Vai ser um jogo difícil, mas muito bom de se jogar, até pelos adeptos", afirmou o treinador leonino ao jornal “Sporting”.



O treinador leonino em entrevista ao jornal e ao canal de televisão do clube explicou o seu pensamento sobre a próxima época: "Estamos mais preparados com a qualidade. Se conseguirmos que a qualidade nos treinos aumente, o nível de jogo também subirá. Estamos a analisar os jogadores que temos no momento e os que podem chegar e esperamos construir um bom plantel para realizar uma grande temporada".



Questionado sobre se mudaria alguma coisa se pudesse voltar atrás o técnico foi claro: “Penso que não. Posso dizer que aprendi algumas coisas, como por exemplo que os meses de janeiro e fevereiro são muito complicados. Julgo que jogámos 23 jogos, o que é muito. No início da temporada já se sabe que o calendário está planeado desta forma e por isso precisamos de um plantel largo para cobrir todos estes jogos. Este foi um dos grandes problemas que identifiquei".