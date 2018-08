Marta Soares desvaloriza saída de Carlos Vieira da corrida às eleições

Lusa Comentários 08 Ago, 2018, 16:47 | Sporting

"Não acho que tenha havido desistência de Carlos Vieira, porque nunca me chegou às mãos um pedido para receber a lista, nem outra solicitação. Essa desistência só a ele é imputada, porque nem sequer aqui entrou nada que desse a entender a possibilidade de ele se candidatar", afirmou Marta Soares.



O antigo vice-presidente do Sporting Carlos Vieira anunciou hoje a saída da corrida às eleições do clube, marcadas para 08 de setembro, devido à suspensão imposta ao antigo dirigente pela Comissão de Fiscalização.



Perante as críticas da candidatura encabeçada por Carlos Vieira ao processo que originou a suspensão, Jaime Marta Soares limitou-se a dizer que "há críticas que são sustentadas pela verdade e pelo conhecimento e outras são apenas ‘fait divers'".



"Estou de consciência tranquila. O que temos vindo a fazer está emparedado pelos estatutos e pelas leis, e temos vindo sempre a cumpri-las. O que possa ser dito nesse sentido, não tem qualquer sustentação, nem jurídica nem política", manifestou.



Com a ‘desistência' de Carlos Vieira, perfilam-se oito candidaturas para o ato eleitoral, designadamente Frederico Varandas, João Benedito, Pedro Madeira Rodrigues, Bruno de Carvalho, José Maria Ricciardi, José Dias Ferreira e Fernando Tavares Pereira, que já entregaram as suas listas, assim como a de Rui Jorge Rego, cuja formalização está agendada para hoje, às 17:30.