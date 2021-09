Matheus Nunes diz que moral "está em alta" para defrontar Borussia Dortmund

"Estamos preparados e fizemos o mesmo que para o jogo com o Marítimo. Sabemos da qualidade do Borussia, mas também da nossa. Trabalhámos da mesma forma e vamos encarar o adversário `olhos nos olhos`", garantiu o médio `leonino`.

O Sporting parte para este encontro sem pontos, depois de uma entrada falhada no Grupo C, com uma goleada caseira por 5-1 sofrida perante os campeões holandeses do Ajax.

"O jogo com o Ajax já passou e não podemos duvidar do nosso trabalho. Não há motivo para duvidar do que temos feito e o moral está em alta", explicou Matheus Nunes.

Na primeira jornada, enquanto o Sporting perdeu em casa, o Borussia Dortmund venceu por 2-1 no reduto do Besiktas, com tentos do médio inglês Bellingham e do avançado norueguês Haaland, que poderá ser baixa nos germânicos, devido a lesão.

O encontro entre o Borussia Dortmund e o Sporting, da segunda jornada do Grupo C da Liga dos Campeões tem início às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha, com arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.