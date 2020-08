Matheus Nunes garante trabalho para dar "dores de cabeça" ao treinador do Sporting

O futebolista Matheus Nunes, de 21 anos, destacou hoje a qualidade do plantel do Sporting e a aposta nos mais jovens, assegurando que vai trabalhar ao máximo para dificultar as opções do técnico dos 'leões', Rúben Amorim