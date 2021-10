Matheus Nunes renova com o Sporting até 2026

O médio, de 23 anos, chegou ao Sporting em 2018/19, estreou-se na equipa principal em 2019/20 e renovou agora o contrato com os 'leões', ficando com uma cláusula de 60 milhões de euros.



"É uma felicidade muito grande, um dos meus sonhos era continuar no Sporting. Quero agradecer a confiança que o clube sempre depositou em mim. Vou trabalhar para continuar a escrever história e melhorar ainda mais", disse, aos meios de comunicação do clube.



Nascido no Brasil, Matheus Nunes fez a sua formação em Portugal, no Ericeirense, antes de chegar ao Estoril Praia em 2018/19, mudando-se para os 'leões' na segunda metade dessa temporada.



Pelos 'verdes e brancos', o médio, que se estreou pela seleção portuguesa no particular frente ao Qatar, em outubro, já conquistou a I Liga, uma Taça da Liga e uma Supertaça.



"Tenho realizado sonhos atrás de sonhos desde que cheguei ao clube, mas vou continuar a trabalhar para realizar todos os que tenho", afirmou.



Matheus Nunes deixou elogios ao treinador Rúben Amorim, pela confiança que passa aos mais jovens.



"Desde o início senti que o treinador olha para todos os jogadores exatamente da mesma forma, independentemente da idade de cada um. Ele deixou isso bem claro desde o início e é uma grande pessoa. Nós confiamos muito nele e ele confia muito em nós", disse.