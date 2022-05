Matheus Reis falha treino do Sporting para última ronda da I Liga

Matheus Reis foi substituído ao intervalo do triunfo dos `leões` (3-2) na visita ao Portimonense, no último sábado, na 33.ª e penúltima ronda do campeonato.

O treinador `verde e branco`, Rúben Amorim, contou com quatro jogadores da formação na sessão de trabalho, em Alcochete: Flávio Nazinho, Chico Lamba, José Marsà e Rodrigo Ribeiro.

A equipa `leonina` volta a treinar na quarta-feira de manhã, igualmente na academia do clube.

O Santa Clara, atual sétimo classificado, com 40 pontos, visita o Sporting, segundo posicionado, com 82, no sábado, a partir das 20:30, na 34.ª e derradeira ronda do campeonato.

Na jornada anterior, o líder FC Porto, com 88 pontos, assegurou a conquista do título de campeão, após um triunfo sobre o Benfica (1-0).