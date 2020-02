Mathieu com tendinopatia no tendão de Aquiles do pé direito

O futebolista francês Jérémy Mathieu sofre de uma tendinopatia no tendão Aquiles do pé direito, revelou o Sporting, e poderá falhar o encontro da 21.ª jornada da I Liga, no Estádio do Rio Ave.



O habitual titular no eixo da defesa dos ‘leões’ saiu lesionado da partida do passado domingo, aos 78 minutos, depois de ter feito o primeiro golo da vitória (2-1) do Sporting na receção ao Portimonense e não treinou hoje com o plantel, tendo ficado entregue ao departamento médico.



De resto, os titulares do jogo frente aos algarvios realizaram trabalho de recuperação no ginásio e relvado e os restantes estiveram às ordens de Silas.



Na quarta-feira, os ‘leões’ voltam a treinar pelas 10:00, à porta fechada, na Academia Sporting, em Alcochete.



No sábado, o Sporting, terceiro classificado, com 35 pontos, desloca-se a Vila do Conde, para defrontar o Rio Ave, quinto, com 32, no Estádio dos Arcos, a partir das 20:30, em jogo da 21.ª ronda do campeonato.



