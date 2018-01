RTP 05 Jan, 2018, 20:28 / atualizado em 05 Jan, 2018, 20:29 | Sporting

O director do departamento clínico do futebol profissional do Sporting divulgou esta sexta-feira as seguintes informações sobre os lesionados:



Mathieu - mialgia nos gémeos da perna esquerda - treino condicionado



Jonathan Silva - rotura do ligamento lateral interno do joelho direito - tratamentos