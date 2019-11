Mathieu fora dos convocados do Sporting para visita a Tondela

O central francês, de 36 anos, é a principal ‘baixa’ nas opções dos ‘leões’, sendo que o seu nome não figura no boletim clínico divulgado hoje pelo clube de Alvalade.



Em sentido inverso, o técnico Silas chamou o jovem Rodrigo Fernandes, médio de 18 anos, que se estreou pela equipa principal no triunfo diante do Vitória de Guimarães (3-1), mas que falhou a deslocação a Paços de Ferreira (2-1), na última ronda.



Já Fernando, Battaglia e Jovane Cabral continuam entregues ao departamento médico e também não entram na convocatória dos ‘verdes e brancos’.



Sporting, quarto classificado, com 17 pontos, e Tondela, oitavo, com 12, jogam no domingo, a partir das 17:30, no Estádio João Cardoso.



Lista dos 19 convocados:

- Guarda-redes: Renan Ribeiro, Luís Maximiano e Diogo Sousa

- Defesas: Tiago Ilori, Coates, Ristovski, Borja e Luís Neto

- Médios: Eduardo, Miguel Luís, Bruno Fernandes, Acuña, Doumbia e Rodrigo Fernandes

- Avançados: Vietto, Jesé, Rafael Camacho, Bolasie e Luiz Phellype