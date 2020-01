Mathieu quer vencer o Benfica pelos jogadores, pelo Sporting e pelos adeptos

"Sabemos que é um jogo sempre especial. É um dérbi. Os jogadores estão conscientes de que devemos ganhar este encontro por nós, pelo clube e pelos adeptos", disse Mathieu, numa antevisão sobre o dérbi de sexta-feira feita no âmbito de uma entrevista à Sporting TV e ao jornal do clube, a ser publicada na edição de quinta-feira.



O central francês, de 36 anos, que representa o Sporting desde 2017, atingiu os 100 jogos com a camisola 'verde-e-branca' no último sábado, no triunfo por 3-1 sobre o Vitória de Setúbal, no estádio do Bonfim, marca de relevo que o deixa orgulhoso.



Assumindo estar em "boa condição física", Mathieu entende que o mais importante "é jogar o máximo possível e ganhar", mas reconhece que chegar aos 100 jogos é um número "muito especial" para qualquer jogador.



"Sinto-me muito bem neste momento. Não tenho tido muitas lesões este ano e espero continuar assim para jogar o máximo possível. Quero ajudar o clube e os meus companheiros", acrescentou Jérémy Mathieu.



O Sporting, atual quarto classificado, com 29 pontos, recebe o Benfica, que lidera o campeonato com 45, na sexta-feira, a partir das 21:15, no estádio José Alvalade, em jogo da 17ª jornada.