Mathieu receptivo a ficar no Sporting

Depois de ter vindo a público a notícia de que o jogador francês poderia terminar a carreira no final da presente temporada, agora o futebolista mostrou a intenção de jogr mais uma época.



Jérémy Mathieu, entrevistado pelo jornal L´Équipe, revelou a vontade de continuar no ativo em 2020/21, uma ideia amadurecida no decorrer da paragem das competições devido à pandemia do coronavírus.



“Com as circunstâncias atuais, seria uma pena retirar-me nesta fase, especialmente se o campeonato não continuar. Este descanso forçado permitiu-me melhorar fisicamente, estou com menos dores no tendão de Aquiles e pretendo continuar mais uma época", confessou o francês de 36 anos, a recuperar de lesão.



Antes de se lesionar o futebolista, que defende as cores do Sporting desde 2017/18, realizou 23 encontros na presente época.



O jogador tem sido titular indiscutível na equipa leonina, titularidade só interrompida por algumas lesões.