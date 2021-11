Mats Hummels falha visita ao Sporting e Raphäel Guerreiro recupera no Dortmund

O clube alemão tinha tentado despenalizar o central, expulso na derrota com o Ajax (2-1), mas o desígnio falhou, confirmou hoje o treinador Marco Rose, que espera contar com o suíço Dan-Axel Zagadou no seu lugar.



Já para sábado, contra o Estugarda, o defesa esquerdo luso Guerreiro “será opção”, recuperado que está de lesão e já com ritmo de treino.



Outro dos recuperados é Emre Can, bem como o guarda-redes Gregor Kobel, ao contrário de Dahoud, que não jogará.



Já a ‘estrela’ norueguesa Haaland é um caso mais complicado: “temos esperança que possa jogar antes do final do ano”, atirou Rose.