Mattheus nos Leões até 2022

O jogador assinou um contrato válido até 2022, ficando com uma cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros.



Mattheus Oliveira é filho da antiga estrela brasileira «Bebeto».



O antigo 'craque' da seleção 'canarinha escreveu no Twitter: '"Muito orgulho de você meu filho! Continue trabalhando forte e com humildade que você vai longe! Que você possa entrar na história do Sporting",