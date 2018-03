Meneses Rodrigues espera para ver o Sporting campeão

O histórico sportinguista olha para este tempo de presidência de Bruno de Carvalho em dois andamentos: a organização, o desenvolvimento e evolução do clube e a consequência que são os resultados.



Como revelou Meneses Rodrigues, em declarações ao jornalista da Antena 1 José Carlos Lopes, o atual presidente “promoveu inovações no clube, apurou a organização, criou condições que estimulassem a militância dos sócios e tratou as modalidades de forma empenhada”.



Quanto ao futebol o carismático sportinguista considera que “houve intenção de se criarem soluções que tem falhado”.



Entre prós e contras Meneses Rodrigues considera o resultado destes cinco anos “positivo”.



Do lado negativo só vê a forma de estar e de ser do presidente na qual não se revê.



No capítulo financeiro não lhe desagrada o que tem visto mas lembra que “o clube não enriqueceu e os credores (BES e BCP) é que seguraram o Sporting”.



Quanto ao futuro não tem dúvidas de que “não é possível fazer asneiras, não pode haver derrapagens e é preciso investir em jogadores capazes do clube ser vitorioso (ser campeão)”.