Menezes Rodrigues condena ataques ao Sporting

Mário Aleixo - RTP Comentários 17 Out, 2018, 12:26 / atualizado em 17 Out, 2018, 12:26 | Sporting

Sobre as contas do Sporting e da recente notícia que dava conta de um pedido de insolvência Menezes Rodrigues diz que os sportinguistas não têm de se preocupar.









O “dossier Rui Patrício” parece ter chegado a um final positivo para os sportinguistas.Mas faltam ainda resolver outros negócios relacionados com as rescisões de jogadores e Menezes Rodrigues alerta que com o Atlético Madrid e em concreto para resolver o assunto Gelson Martins as negociações podem ser mais difíceis.Menezes Rodrigues, em declarações ao jornalista Nuno Matos, e a falar de forma direta sobre o presente do Sporting Clube de Portugal e da SAD que gere o futebol.