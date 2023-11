Moçambicano Geny Catamo integrado no treino do Sporting

O internacional moçambicano, de 22 anos, falhou os três últimos jogos dos 'leões' -- vitórias contra Estrela da Amadora (3-2) e Raków (2-1) e derrota com Benfica (2-1), mas hoje já esteve às ordens do treinador Rúben Amorim, em Alcochete, de acordo com a informação disponibilizada pelo clube lisboeta.



Além do extremo africano, que também pode atuar como lateral, o técnico teve à disposição os jogadores que estiveram ao serviço das seleções, bem como os jovens da formação Alexandre Brito, Tiago Ferreira e Guilherme Pires.



O Sporting volta a treinar na sexta-feira, na Academia, à porta fechada.



No domingo, o Sporting recebe o emblema do campeonato de Portugal, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pelas 18:00.