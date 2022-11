Morita de regresso aos treinos no Sporting

De acordo com uma nota publicada no site oficial, o técnico Rúben Amorim contou com Morita na sessão que decorreu na Academia de Alcochete, depois do internacional japonês ter falhado as últimas duas partidas dos ‘leões’ por causa de problemas físicos.



Ausentes por lesão continuam Daniel Bragança e Nuno Santos, assim como Luís Neto, que foi operado a um problema nos pulmões e não vai atuar mais em 2022.



No treino, Amorim chamou Rafael Nel, Jesús Alcantar, Martim Marques, Pedro Silva e Pedro Sanca, todos jogadores dos escalões de formação.



O Sporting volta a treinar na sexta-feira durante a parte da manhã, novamente na sua academia, e, às 12:15, Rúben Amorim fará a antevisão duelo com o Vitória de Guimarães, em conferência de imprensa.



O jogo da 12.º ronda está agendado para sábado, às 20:30, no Estádio José Alvalade.