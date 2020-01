Movimento anuncia entrega de pedido de destituição dos órgãos sociais do Sporting

Em comunicado, o movimento dá conta da sua insatisfação com o rumo do emblema ‘leonino’, ao nível diretivo e, sobretudo, no contexto futebolístico, apelando à demissão do presidente Frederico Varandas.



“Por tudo isto, Dr. Frederico Varandas, faça uso da sua alcunha e demita-se! Dê a palavras aos sócios! Caso não o faça, na reunião de dia 07 de janeiro iremos convocar uma Assembleia Geral extraordinária destitutiva, para dar voz aos sócios do Sporting Clube de Portugal”, lê-se no referido comunicado.