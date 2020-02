Movimento “Dar Futuro ao Sporting” contesta decisão de Rogério Alves

Horas depois do presidente da Mesa da Assembleia-Geral (MAG) dos “leões”, Rogério Alves, ter referido que, o movimento pronunciou-se na sua página da rede social Facebook.No comunicado divulgado, o movimento refere queNa mesma nota, é manifestado o desagrado por esta decisão "confirmar todo um trajeto que tem retirado aos sócios a possibilidade de intervir", resumindo ser "mais do mesmo".





Contudo, este movimento garante que vai continuar a lutar e que as "diligências" serão anunciadas em breve.

", pode ler-se.O Movimento "Dar Futuro ao Sporting" entregou no passado dia 7 de janeiro o requerimento para a convocação de uma assembleia geral extraordinária do clube na sequência de uma reunião com a Mesa da AG.Num documento apresentado a Rogério Alves, o movimento apontou um conjunto de violações da atual direção sportinguista, liderada pelo presidente Frederico Varandas, que consideram servir de fundamento para a realização de uma AG de destituição.