Nani admite que está "ansioso por voltar a jogar em Alvalade"

Lusa Comentários 18 Jul, 2018, 15:45 | Sporting

"Estou ansioso por voltar a jogar em Alvalade. Alvalade significa muito para mim. Jogar perante o nosso público é fantástico, é uma grande motivação", disse o avançado, em declarações à Sporting TV, adiantando que a integração no plantel 'leonino' está a ser "muito fácil".



Apesar de já ter duas passagens pelo clube lisboeta e uma longa carreira internacional, Nani admitiu que poderá sentir algum "nervosismo e ansiedade" quando voltar a pisar o relvado do Estádio José Alvalade, onde tentará "dar alegrias" aos adeptos, que "têm sido fantásticos nos últimos anos".



O avançado, de 31 anos, quer "fazer boa figura no campeonato" português e, para isto, assinalou que o Sporting precisa de "construir um plantel forte e uma estrutura forte", contando para isso com o treinador José Peseiro, responsável pela sua estreia com a camisola 'leonina'.



"É especial treinar com um treinador que faz parte da minha formação, da minha história como jogador. Foi ele que me lançou na I Liga. Estou muito feliz por voltar a trabalhar com ele. É um excelente treinador", observou.