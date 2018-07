Nani treina pela primeira vez sob a orientação de José Peseiro

Lusa Comentários 12 Jul, 2018, 15:36 / atualizado em 12 Jul, 2018, 15:39 | Sporting

Nani, que chegou na quarta-feira à Suíça, horas depois de ter sido apresentado como jogador 'leonino' para as próximas duas temporadas, efetuou trabalho específico no Centro Desportivo de Colovray, informa o Sporting no seu sítio oficial na Internet.



Formado no Real Massamá e no Sporting, no qual chegou à equipa principal em 2005/06, antes de rumar ao Manchester United, o avançado, de 31 anos, regressa pela segunda vez a Alvalade, depois de o clube o inglês o ter emprestado em 2014/15.



José Peseiro teve 29 disponíveis no treino matinal de hoje, no qual o avançado Carlos Mané já participou sem limitações, tendo estado apenas privado do defesa central francês Jérémy Mathieu, que não pisou o relvado do centro de estágio.



Nani poderá estrear-se ainda hoje, no jogo particular com os suíços do Neuchâtel Xamax, com início às 20:00 horas, o primeiro com vista à preparação da nova época, um dia depois de o Sporting ter goleado por 6-0 num jogo de treino com o Lancy, uma equipa local.