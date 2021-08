Noite inspirada de Pote abre caminho para vitória do Sporting

Uma primeira parte sem golos em Alvalade, apesar de o atual campeão beneficiar de um penálti desperdiçado por Jovane. No reinício, Pote veio inspirado, aos 48’, fez o primeiro golo do encontro e o primeiro do campeonato. Aos 64 “bisou” após um cruzamento de Esgaio. Paulinho dilatou a vantagem para 3-0, aos 74 minutos. Uma vitória por 3-0 a abrir a I Liga, agora com público a assistir a este Sporting vitorioso.