Nuno Mendes diz que jovens do Sporting têm mostrado o seu valor

O lateral esquerdo, de 18 anos, assinou um contrato válido até 30 de junho de 2025 na sexta-feira, um dia depois de ter feito a sua estreia a titular na receção ao Tondela, que os ‘leões’ venceram por 2-0.



“É fruto do meu trabalho, e quer dizer que o Sporting acredita em mim e eu vou continuar a fazer tudo para que o Sporting continue a fazê-lo. Estou feliz por continuar no clube”, disse o jogador, em declarações divulgadas pelo Sporting no seu sítio oficial.



O jogador mostrou-se satisfeito com a estreia a titular na equipa principal e garantiu que é um dia que nunca vai esquecer, apesar de lamentar que tenha sido num jogo sem adeptos nas bancadas, devido à pandemia de covid-19.



“Sim, é uma nova vida, mas tenho de continuar a trabalhar. Ninguém nos dá nada. Se não fizermos nada por nós, ninguém vai fazer. As expectativas são boas, mas tenho de continuar a trabalhar. Sei que ainda tenho muito para evoluir e, por isso, o objetivo é melhorar mais a cada dia”, explicou.



Nuno Mendes revelou que o técnico Rúben Amorim lhe disse para estar “à vontade” e mostrar o seu futebol, manifestando o desejo de um dia conquistar o campeonato ao serviço dos ‘leões’.



Sobre a presença de vários jogadores da formação na equipa principal e as renovações de contrato já assinadas com alguns, o lateral esquerdo salientou que é um sinal de confiança.



“É bom, estas renovações são sinal de que acreditam na formação. Nós mostramos dentro de campo aquilo que valemos e o Sporting mostra que acredita em nós. Vou continuar a ser o mesmo Nuno de sempre. A dar tudo em campo e a nunca desistir. Vou continuar a dar o máximo pelo Sporting”, referiu.



O lateral esquerdo começou a época a jogar nas equipas de juniores e de sub-23 dos ‘leões’, tendo cumprido a estreia a titular na formação principal ‘leonina’ na quinta-feira, na receção ao Tondela, depois de já ter alinhado na jornada anterior, frente ao Paços de Ferreira (1-0).



Nuno Mendes, que conta 14 internacionalizações entre as seleções de sub-16 e sub-19, cumpriu toda a sua formação no Sporting, depois de se ter iniciado no Despertar.



O prolongamento do contrato com Nuno Mendes ocorre três dias depois de o também defesa Eduardo Quaresma, de 18 anos, ter renovado com o clube, igualmente até ao fim da época 2024/25.