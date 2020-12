Nuno Mendes volta a renovar com Sporting e fica com cláusula de 70 ME

Lusa

O futebolista Nuno Mendes, de 18 anos, renovou contrato com o Sporting, com a duração a ficar na mesma até 2025, mas agora com uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros, revelou hoje o clube lisboeta.