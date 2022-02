Nuno Santos com processo disciplinar por "factos ocorridos" na Taça da Liga

"Instauração de processo disciplinar a Nuno Miguel Gomes dos Santos, por deliberação da Secção Profissional, de 8 de fevereiro de 2022, tendo por objeto factos ocorridos em jogo a contar para a Allianz CUP. O processo foi enviado, dia 9 de fevereiro de 2022, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução", pode ler-se no comunicado divulgado pelo organismo, na página oficial na Internet.



O jogador 'leonino' foi suplente utilizado na vitória sobre o rival Benfica (2-1), mas antes de ser opção para o técnico Rúben Amorim dirigiu algumas palavras, aparentemente insultuosas, ao jogador 'encarnado' Everton, junto à linha lateral.



Contudo, na nota divulgada pelo Conselho de Disciplina não é especificado se o processo instaurado se deve à situação com o jogador do Benfica.



Já no decorrer da presente temporada, Nuno Santos foi punido com um jogo de suspensão, depois de reagir aos comentários dos adeptos do Vizela, onde o campeão nacional venceu por 2-0, num encontro da 18.ª jornada da I Liga de futebol.