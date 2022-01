OFI Creta confirma empréstimo do sportinguista Luiz Phellype até final da época

"Luiz, bem-vindo à família do OFI", escreveu a formação helénica no seu site oficial na internet, num artigo em que descreve o percurso do reforço.



O brasileiro, de 28 anos, jogou a primeira metade da presente época no Santa Clara, 10.º classificado da I Liga, pelo qual marcou um golo em 12 desafios, contudo os 'leões' colocaram-no agora no futebol grego.



Luiz Phellype, que em 2019 passou a deter também nacionalidade portuguesa, foi contratado nesse mesmo ano ao Paços de Ferreira, por quem tinha marcado 23 golos em 57 jogos.



O seu percurso em Alvalade sofreu um forte revés em janeiro de 2020, com uma lesão grave que o colocou fora das primeiras escolhas nos 'verdes e brancos', que representou por 47 vezes, marcando 17 golos nas diversas competições.



O avançado conta ainda com passagens por Desportivo Brasil, Standard Liège (Bélgica), Beira-Mar, Estoril Praia, Feirense e Recreativo do Libolo (Angola).



O OFI Creta, que perdeu três dos últimos cinco jogos no campeonato, ocupa o oitavo lugar da prova, com 26 pontos, a 20 do líder Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins.