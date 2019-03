Oficial. Bruno de Carvalho expulso do Sporting

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Mar, 2019, 10:58 / atualizado em 01 Mar, 2019, 11:04 | Sporting

O Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting Clube de Portugal vem comunicar aos sócios ter sido proferida decisão final no âmbito do processo disciplinar número 7/18, em que são arguidos os sócios visados Bruno Miguel Azevedo Gaspar de Carvalho ("Bruno de Carvalho"), Carlos Fernando Barreiros Godinho Vieira ("Carlos Vieira"), Rui Pereira Caeiro ("Rui Caeiro"), José Eduardo da Câmara Correia de Lemos Quintela ("José Quintela"), Luís Filipe Teixeira Gestas ("Luís Gestas"), Luís Miguel Salgueiro Roque ("Luís Roque") e Alexandre António Gaspar Carvalho Godinho ("Alexandre Godinho").Assim, foi deliberado pelo Conselho Fiscal e Disciplinar aplicar as seguintes sanções:- O Sócio Visado Bruno de Carvalho foi punido com a sanção de Expulsão;- O Sócio Visado Alexandre Godinho foi punido com a sanção de Expulsão;- O Sócio Visado Carlos Vieira foi punido com a sanção de Suspensão por nove meses;- O Sócio Visado Luís Gestas foi punido com a sanção de Suspensão de seis meses;- O Sócio Visado Rui Caeiro foi punido com a sanção de Repreensão Registada.Mais foi deliberado arquivar os autos quanto aos sócios visados:- Luís Roque;- José Quintela.Recorde-se que este processo foi instaurado pela Comissão de Fiscalização, tendo sido notificada a nota de culpa aos sócios visados a 23 de agosto de 2018.