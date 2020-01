Oliveirense na final da Taça Hugo dos Santos de basquetebol ao bater Sporting

A equipa de Oliveira de Azeméis chegou ao intervalo a vencer por 33-29, mas precisou de 10 minutos extra para superar os `leões`, após as igualdades registadas no final do tempo regulamentar (70-70) e do primeiro tempo extra (81-81).

O adversário da Oliveirense na final de domingo, às 16:00, sairá do encontro entre Benfica e FC Porto.