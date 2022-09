Orel Grinfeeld arbitra jogo do Sporting, Szymon Marciniak apita o FC Porto

Na quarta-feira, em Frankfurt, na Alemanha, Orel Grinfeeld, de 41 anos, vai ser auxiliado pelos compatriotas Roy Hassan, e Idan Yarkoni, e terá no videoárbitro o tambem israelita Gal Leibovitz.



O jogo entre o Eintracht Frankfurt, detentor da Liga Europa, e o Sporting, está agendado para quarta-feira, às 17:45, e será o primeiro do Grupo D, que integra também os ingleses do Tottenham e os franceses do Marselha, que se defrontam no mesmo dia, às 20:00, em Londres.



Por seu lado, o polaco Szymon Marciniak foi designado pelo organismo que gere o futebol europeu para dirigir o jogo entre o Atlético de Madrid e o FC Porto, campeão português, referente à primeira jornada do Grupo B.



No estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, Marciniak, de 41 anos, terá como auxialiares Pawel Sokolnicki e Tomasz Listiewicz, também polacos.



A receção do Atlético de Madrid ao FC Porto está marcada para quarta-feira, às 20:00, e é referente à primeira jornada do grupo B, que junta também o Club Brugge, da Bélgica, e o Bayer Leverkusen, da Alemanha, que jogam às 17:45.



Na terça-feira, o Benfica recebe os israelitas do Maccabi Haifa, em jogo da primeira jornada do Grupo H, que será apitado pelo sueco Andreas Ekberg.