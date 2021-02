Paulinho diz que jogar no Sporting era um sonho antigo

"Os pensamentos são positivos. É felicidade pura, estou muito feliz por estar aqui. Agradeço a toda a gente pelo esforço que fizeram para eu estar aqui. Não foi um processo fácil, mas finalmente consegui chegar onde queria", disse Paulinho, citado pelo clube em comunicado.

O internacional português, de 28 anos, revelou que este era um "sonho de há muito tempo", considerando que foi o maior passo da sua carreira.

"Estou num grande de Portugal, um clube incrível. É, de longe, o maior passo da minha carreira", frisou o jogador, que está convencido de que a adaptação tem tudo para ser rápida.

Paulinho transferiu-se para o Sporting, após quatro temporadas no Sporting de Braga, num negócio avaliado em 16 milhões de euros (acrescido de IVA), por 70% do passe do internacional português

O avançado assinou um contrato válido até 30 de junho de 2025, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Paulinho referiu que o facto de já conhecer as ideias do técnico Rúben Amorim, que o treinou no Sporting de Braga, vai ajudar na sua adaptação ao novo clube, elogiando o treinador.

"Fico feliz por estar com ele novamente. Também era um desejo meu trabalhar com ele, mas também conheço a exigência dele. Foi isso que me trouxe para cá. Sei que ele não espera nada menos do que 100% de mim e de todos. É isso que vou dar em todos os jogos", garantiu.

O avançado já esteve presente no treino de hoje da equipa do Sporting, tal como Matheus Reis, outro reforço da equipa, com João Pereira, que também assinou pelos `leões`, a estar ainda ausente.